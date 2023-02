È iniziato ieri a Hong Kong il processo più assurdo e gravido di conseguenze della storia recente della città, simbolo dell'azzeramento del rispetto dei diritti civili da parte del regime comunista cinese. Alla sbarra c'erano 16 dei 47 politici e attivisti democratici accusati di aver cospirato per sovvertire il potere statale. Tutti rischiano l'ergastolo, secondo quanto previsto dalla draconiana legge sulla sicurezza nazionale, inserita a forza nella mini Costituzione dell'ex colonia da Pechino nel luglio 2020.

A Hong Kong la Cina processa la democrazia

Le 47 importanti figure democratiche sono a processo per aver organizzato, nel luglio 2020, le primarie del fronte pandemocratico. Allora, quando ancora si poteva parlare di democrazia imperfetta a Hong Kong, l'obiettivo era unire le forze e non disperdere i voti su troppi candidati per riuscire, alle elezioni parlamentari di settembre, a ottenere la maggioranza nel Consiglio legislativo e mettere alle strette il governo che avev...