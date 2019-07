Grazie Roberto, le nostre scuole ti devono tanto

Pubblichiamo la lettera scritta all’ex governatore lombardo da due scuole di Carate Brianza, Don Gnocchi e In-Presa

Pubblichiamo di seguito una lettera giunta in redazione dai responsabili di due scuole di Carate Brianza, Don Gnocchi e In-Presa, dopo la condanna di Roberto Formigoni e dopo la missiva che l’ex governatore ci ha inviato, raccontando la sua detenzione a Bollate. Per scrivere a Tempi: redazione@tempi.it. Per scrivere direttamente a Formigoni: Carcere di Bollate, via Cristina Belgioioso, 120, 20157 Milano – Italia. Siate intelligenti e prudenti in quel che scrivete nei messaggi. Che siano testimonianze d’affetto, lasciate perdere altre considerazioni. Noi provvederemo ogni mese a mandargli Tempi con una copia dei vostri messaggi.



Caro Roberto, quanto dobbiamo a te e alla tua operosa intelligenza e politica, anche noi, responsabili della scuola “don Gnocchi” di Carate! E quanto ti devono tanti insegnanti, genitori, studenti, amministratori che l’hanno vissuta e costruita negli anni, trent’anni da che siamo nati!

Desideriamo che ti giunga la nostra riconoscenza, ma anche la responsabilità che ci sentiamo addosso, ora che stai attraversando una prova dura e dolorosa, di esprimerti fattivamente tutto il nostro sostegno e la nostra preghiera e insieme di coltivare la decisione di proseguire noi, dentro il nostro lavoro quotidiano, l’opera di cui anche tu ci sei testimone: spendere la nostra vita per comunicare a ciascuno e a tutti la speranza che abbiamo ricevuto e riceviamo, con una Grazia, da Dio, da Colui che vive tra noi: quella “fontana vivace” da cui sgorgano intelligenza, lavoro, impegno e simpatia per gli uomini e per la vita.

Grazie Roberto.

Marina Fumagalli

Mauro Grimoldi

Diletta Redaelli

Rosita Riva

Daria Frigerio

Simona Cesana

Tiziana Villa

Luisa Valle

Luca Montecchi

Piero Galbiati

Andrea Barzaghi

Mauro Cheodarci

Federico Maffezzini

Giacomo Coppo

Ettore Villa

Giovanni Antonio Sanvito

Samuele Sanvito

Davide Bartesaghi

Chiara Frigeni

Foto Ansa