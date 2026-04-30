Il governo Meloni non tiri a campare

Dopo il referendum è partita la campagna elettorale e la sinistra s’è ricompattata e ringalluzzita. Senza soldi da distribuire, l’esecutivo ha un’altra opzione: tenere fede alla sua (prima) promessa
Come era prevedibile, dopo il referendum sulla giustizia è partita la campagna elettorale. Si voterà tra un anno, più o meno. Nel frattempo il centrosinistra si è ringalluzzito per la vittoria del “no”, interpretandola come un messaggio di scontento per l’operato del governo Meloni. La lettura è corretta, ma non del tutto. Nel senso che, certamente, la sinistra ha puntato tutto sul dare un significato politico e non di merito all'appuntamento referendario, ma è anche vero – almeno a stare alle analisi post-voto – che il “no” ha raccolto consensi anche tra elettori di centrodestra, indecisi e non votanti che, in caso di elezioni politiche, potrebbero comportarsi diversamente.
In ogni caso, come si diceva, è partita la campagna elettorale e non c’è giorno che al governo Meloni non sia imputato qualche piccolo disastro o qualche grande pasticcio, al di là anche di alcuni suoi lampanti demeriti. Il governo «galleggia nella “via del mezzo”», ha scritto ieri sul Foglio Giuliano Ferrara, cons...
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