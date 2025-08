Giuseppe Conte, agitatore di sentimenti

Sulla Zuppa di Porro Massimiliano Bertagna scrive: «Purtroppo, in politica, vige questa particolare inversione dell’onere della prova, un’inchiesta sulle proprie spalle costituisce già di per sé una macchiolina che si fatica a togliere anche in caso di assoluzione. Per quanto riguarda la strumentalizzazione di questa macchia i grillini ovviamente sono i campioni in carica, ma il campo largo sembrava avesse fatto del giustizialismo un solido punto di contatto. Infatti li abbiamo visti tutti uniti a Genova per mettere alla ghigliottina l’ex governatore della Liguria, Giovanni Toti, atto che fu non solo una beffa al garantismo, ma anche intriso di vigliaccheria in quanto costituiva un attacco a un indifeso, dato che Toti si trovava ai domiciliari, seppur non vi fosse stato ancora alcun processo. E ora è toccato a vari esponenti del Pd. Le indagini hanno portato a un fuoco amico all’interno del campo largo».

