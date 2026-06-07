Leggere in parallelo la “Magnifica Humanitas” e Nietzsche

Dimmi che paragrafi di Magnifica Humanitas di Leone XIV citi, e ti dirò chi sei. Soprattutto se non hai ancora letto tutto il testo, e ci sta, perché si tratta di 245 paragrafi che contengono 39 mila parole, organizzati in cinque capitoli e 30 sottosezioni. Probabilmente è la più lunga lettera enciclica mai scritta da un papa dopo la Fratelli tutti di Francesco. Allora succede che ognuno cerca nella parola del pontefice la conferma alle proprie ossessioni oppure un argomento da scagliare contro l’avversario di turno (o contro quelli sempiterni). Io mi sono tuffato subito sul capitolo 3, “Tecnica e dominio”, e in particolare sulle sottosezioni dedicate al transumanesimo e al limite umano (cioè alla sua valorizzazione). Ho postato interi paragrafi sulla mia pagina Facebook. Altri avevano priorità diverse. Ci sono stati pro-pal che hanno rilanciato il paragrafo 216 («Ci sono situazioni nelle quali, per rimanere umani, dobbiamo abbandonare le esitazioni e prendere posizione. Ci sono confli...