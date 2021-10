Stanno uscendo sui social e arrivando in redazione tantissimi ricordi di amici, lettori, collaboratori, compagni e avversari politici di Gigi Amicone. A poco a poco li raccoglieremo qui tutti. I funerali si terranno giovedì 21 ottobre, alle 10.45, nel Duomo di Monza

«Un fine scrittore, un acuto giornalista, ma soprattutto un amico. Si è spento, troppo presto, Luigi Amicone, che ho avuto modo di apprezzare come consigliere comunale dai banchi dell’opposizione. Non dimenticherò mai il suo acume e la sua passione per la nostra città» (Beppe Sala)

Fratelli d’Italia si unisce al cordoglio per la scomparsa improvvisa di Luigi Amicone, fondatore di Tempi. Ci lascia una voce libera del giornalismo e della cultura. Tutta la nostra vicinanza alla moglie Annalena, ai suoi figli e a tutti i suoi cari» (Giorgia Meloni)

«Una preghiera e un pensiero per Luigi Amicone che ho conosciuto e stimato come politico, giornalista e come uomo» (Matteo Salvini)

«“Vi auguro di non essere mai tranquilli, mai più tranquilli” (Don Giussani, 1985). Sei sempre stato così! Ciao Luigino» (Maurizio Lupi)

«Ci lascia una mente acuta e un ottimo giornalista che ricorderemo per sempre» (Attilio Fontana)

«Apprendiamo con enorme dolore la notizia dell’improvvisa scomparsa di Luigi Amicone, preghiamo per lui e per tutta la sua famiglia. Era un amico e un fratello. Profondo conoscitore dell’uomo, ci ha lasciato un cattolico autentico innamorato della verità. Ha sempre condotto senza paura e in modo esemplare la battaglia culturale per mettere al centro libertà e persona, famiglia e urgenza educativa, calando il suo impegno nella realtà quotidiana mai facile e mai scontata della vita intellettuale e politica italiana, con una passione incessante e un desiderio sincero di dare il massimo anche sul fronte civico, in particolare per i milanesi e per Milano, la sua amata città» (Massimiliano Salini)

«Belle, e stimolanti, appassionanti le discussioni e le polemiche con Luigi Amicone, da cui molto mi divideva, ma l’essenziale, quello no: il rispetto per le altrui opinioni, il gusto della curiosità di capire, la passione e la libertà di difendere cause anche quando non c’è alcuna convenienza a sostenerle. Ed è accaduto più volte che le strade di credenti come lui in Comunione e Liberazione si siano incrociate e intersecate con quelle percorse dall’impenitente laico anticlericale. Valga per Luigi un non formale “Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat eis, requiescat in pace. Amen”» (Valter Vecellio)

«È venuto a mancare improvvisamente #LuigiAmicone. Perdiamo un giornalista brillante, fondatore del settimanale “Tempi”, un uomo appassionato e di grande cultura. Esprimo sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia. Luigi mancherà tanto a tutti noi» (Mariastella Gelmini)

«Fatico ancora a credere al messaggio che mi è arrivato alle 5.48 da Mario Mauro. Luigi Amicone non c’è più. Quel barricadero che avevo conosciuto come autore di infuocati editoriali negli anni del mio liceo, e che poi ho conosciuto come collega sugli scranni di Palazzo Marino, ha concluso la sua irrequieta corsa questa notte. Divisi, ma uniti. Questo è il ricordo che mi rimane degli ultimi anni passati fianco a fianco all’opposizione a Milano. Eletti in liste diverse, spesso con idee, sensibilità e approcci diversi. Espressione di generazioni diverse: lui, figlio di don Giussani, che ha conosciuto gli anni dei conflitti e degli scontri ideologici; io più figlio di quel tempo che il nostro don Gius descriveva come caratterizzato da un ‘effetto Chernobyl’, in cui il crollo delle ideologie ha come modificato i nostri organismi dall’interno rendendoli ‘affettivamente scarichi’. È probabilmente per questo che una volta il Corriere descrisse Luigi come l’uomo delle battaglie perse, perché lottava con tutto sé stesso contro le conseguenze di questo effetto Chernobyl e si accendeva ancora di più di fronte ad un mondo e a intere generazioni in cui quel che sembra dominare è solo la moda o il mainstream. Eravamo divisi, discutevamo spesso delle nostre diverse scelte politiche, dello nostra società, della nostra Chiesa, ma uniti. Uniti in una comunità umana che ci ha spesso assimilati agli occhi di chi ci vedeva alternarci l’un l’altro nell’intervenire, unici in aula, su certi temi sensibili. Non solo sui cosiddetti ‘etici’, ma anche a difesa del nostro ex collega Pietro Tatarella, detenuto in carcere per decine di giorni come un pericoloso terrorista. Battaglie perse, forse. O che lasciano un segno, nel tempo. E seminano» (Matteo Forte)

«Gigi è (ciò che sei e ciò che fai rimane per sempre) persona aperta e coraggiosa, amante della Verità che rende liberi e che lo ha reso capace di inventare e costruire un’opera culturale come Tempi, per comprendere al meglio ciò che accade attorno a noi. Preghiamo per lui» (Antonio Palmieri)

«Le ultime ore mi hanno portato via due cari amici e grandi compagni di strada: Luigi Amicone e Raffaele Tiscar. Vicino alle famiglie di entrambi, prego per loro perché Dio li accolga nella Sua gioia. Rip» (Raffaele Cattaneo)

«L’improvvisa scomparsa di Luigino Amicone mi addolora moltissimo. Sono due le cose che mi hanno sempre colpito di lui. Il suo andare in battaglia, fatto di passione, audacia e un po’ di sana follia. E il suo “essere conquistato”. Tratti che sono l’uno conseguenza dall’altro. Direttore di un settimanale che seguo da sempre, Tempi, uomo interessato a giudicare tutto, e per un mandato anche consigliere comunale a Milano con Forza Italia, Amicone ha avuto in don Giussani un padre in cui immedesimarsi, un maestro non scelto, ma trovato lungo le strade della vita e subito abbracciato. Entrambi erano conquistati da una cosa che si chiama fede. Le doti innate di Luigino hanno trovato senso compiuto nel cammino di Comunione e Liberazione, di cui era parte. Tra le tante cose che ci ha mostrato, questa mi rimane impressa: si vive più intensamente quando si appartiene a qualcosa di grande. A tutta la sua bella famiglia va il mio abbraccio e il mio cordoglio» (Luca Del Gobbo)

«Un intellettuale cattolico, giornalista, docente, scrittore, un uomo libero dal pensiero profondo, difensore dei nostri valori, quotidianamente impegnato nella società e nella politica e nella società» (Stefano Bruno Galli)

«Esprimo profonde condoglianze alla famiglia di Luigi Amicone. Un giornalista libero e mai conformista, intelligente e appassionato. L’Italia perde una grande penna, un intellettuale impegnato e sensibile» (Giorgio Mulè)

«Sono incredulo per l’assurda scomparsa di Luigi Amicone, protagonista assoluto del dibattito politico nel mondo cattolico e non solo. Era un raro esemplare di intellettuale dc, un uomo spiritoso, capace di visione. È una perdita irreparabile» (Gianfranco Rotondi)

«Luigi Amicone è stato un giornalista coraggioso: ha raccontato storie di dolore e conflitti dal fronte delle guerre più dilanianti. È stato un uomo di fede fedelmente vissuta, concretizzata nella testimonianza personale e nel giornale da lui fondato e diretto, Tempi. Il Centro Studi Rosario Livatino è vicino ai suoi familiari e ai suoi amici e colleghi di lavoro, in particolare alla redazione di Tempi, nella certezza che quel pellegrinaggio ad Jerusalem, di cui ha scritto in un suo bel libro, oggi è arrivato a compimento» (Centro Studi Livatino)

«Aiuto alla Chiesa che Soffre condivide il dolore per la scomparsa di Luigi Amicone, giornalista coraggioso, uomo di fede e amico sincero. Che il Signore lo accolga al termine del pellegrinaggio terreno» (Aiuto alla Chiesa che Soffre)

«Vi siamo vicini con il pensiero e la preghiera per la perdita di Luigi. Dal Presidente e tutta Ai.Bi. le più sentite condoglianze» (Marco Griffini – Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini)

«Ciao Gigi, amico dolcissimo, i nostri anni indimenticabili sono stati il 1995 e il 1996, quando in pochi mesi, dopo giorni e notti a parlare di giornali e di politica abbiamo partecipato alla nascita del Foglio e di Tempi. In edicola a due, tre mesi di distanza l’uno dall’altro. Tu direttore di Tempi proponesti a me, non credente, di esserne direttore responsabile, io amministratore del Foglio ti introdussi nel nostro “giro”. È stata la nostra magnifica avventura. Quante risate e quante litigate. Ma ci siamo divertiti come di rado può capitare. Valgono le due parole con le quali ti ricorda Giuliano Ferrara e che non saprei dire meglio: esagerazione e affetto fraterno. Il piacere della battaglia delle idee e quel sorriso indimenticabile che porterò sempre con me. Che dolore» (Sergio Scalpelli)

«Addio, Luigi Amicone! Addio. Oggi abbiamo perso su questa terra un uomo intelligente, inquieto, che ti punzecchiava senza sosta perché ti voleva bene. Battagliero perché onesto. Gentile» (Antonio Spadaro)

«A Dio Gigi. Mai tiepido. Se ne possono sbagliare tante, tutti. Ma un’amicizia fedele è una corona eterna» (Davide Rondoni)

«Le mie condoglianze e preghiere per la pace e la gioia del nostro amico Luigi Amicone. A lui sempre impetuoso, si adattano le parole di San Paolo: ho terminato la corsa. Ora mi attende la corona di giustizia dal Signore» (padre Bernardo Cervellera)

«Carissimo Emanuele, scrivo a te, a nome di tutti, solo una riga per dirvi che vi siamo vicini in questo momento. Non conoscevo bene Luigino, anche se, nelle occasioni che abbiamo avuto, mi ha sempre parlato con simpatia e stima. Certamente la sua morte segna un ulteriore passaggio anche per voi, che vi siete assunti la responsabilità di portare avanti il giornale. Noi vi accompagniamo. Con stima e amicizia» (don Paolo Sottopietra)

«A nome del Family Day e mio personale intendo esprimere il più sentito cordoglio per la scomparsa di Luigi Amicone, un uomo che con la sua instancabile attività intellettuale e politica ha dato voce a tutte le più nobili battaglie per la vita, la famiglia e la libertà educativa condotte in Italia, un vero e proprio punto di riferimento per tutti i movimenti pro-life e pro-family del nostro Paese. Come fondatore del settimanale Tempi, consigliere comunale di Milano, padre di una famiglia numerosa e tra principali animatori di CL, Amicone lascia un grande eredità materiale, culturale e spirituale che continuerà ad arricchire la società, l’editoria, la politica e in particolare l’attivismo cattolico. Piangiamo quindi la sua morte insieme alla moglie Annalena, ai suoi sei figli e alla redazione di Tempi e ci uniamo in preghiera invocando anche il suo aiuto dall’Alto» (Massimo Gandolfini)

«Che tristezza, gli sia lieve la terra» (Alberto Mingardi)

«Ciao Gigi» (Alessandro Giuli)

«Devo molto a Gigi Amicone e la sua morte è un grande dolore. Oggi piango e prego con tutti quelli che gli hanno voluto bene» (Mattia Ferraresi)

«Mannaggia Gigino, mannaggia. Io ti ricordo così, a tavola, insieme. Una buonissima cena, tanti amici. Buon viaggio fratello» (Roberto Perrone)

«Luigi Amicone aveva un’intelligenza intensa e una passione ardente. Cattolico radicale, non la pensavo spesso come lui, ma ha animato tante volte il dibattito dei miei programmi del passato, mi stava molto simpatico e la notizia della sua morte improvvisa mi addolora assai» (Andrea Vianello)

«Addio a Luigi Amicone, amico, avversario, ragazzo vitale che ci ha affiancato con passione nella battaglia contro la barbarie dell’utero in affitto» (Marina Terragni)

«La sua passione, la sua/nostra storia, i bellissimi articoli sul Foglio le battaglie (anche quelle non condivise), la fede. Ciao Gigi» (Massimo Bernardini)

«Abbiamo saputo della morte di Luigi Amicone. Preghiamo per lui e per tutti voi che avete condiviso tanto con lui. Anche per Tempi, certamente. Un forte abbraccio» (Pablo Oriol)

«Luigi Amicone aveva un pessimismo gioioso, una capacità di stare dentro e fuori la realtà, una verve e un estro intellettuale e umano che ne faceva un animale raro nel giornalismo italiano. Mancherà tanto agli amici di Tempi che ha fondato e a chi lo ha conosciuto e stimato» (Giulio Meotti)

«Apprendo, sgomento. Che la terra ti sia lieve, grande Gigi. E che le braccia del Padre ti accolgano nella Sua tenerezza infinita» (Maurizio Caverzan)

«È morto nella notte il mio caro amico Luigi Amicone per un infarto. Volle dedicarmi una copertina di Tempi in cui mi descrisse come un “pericolo pubblico”. Discutevamo molto, qualche volta in tv ci capitò pure di litigare. Ma Luigi ci credeva. Dio, se ci credeva. Ai colleghi di Tempi, a Comunione e Liberazione cui era da sempre legato, al mondo dei cattolici impegnati in politica negletti perché non di sinistra mancherà moltissimo il suo acume. A me mancheranno il suo vigore umano e la sua schiettezza, che sono i pilastri su cui si basa l’amicizia» (Mario Adinolfi)

«Che notizia terrificante. Scopro adesso che Luigi Amicone se n’è andato nella notte. Aveva appena 65 anni. Sono frastornato e allibito. Mi sono battibeccato per anni con lui. Per anni. Prim’ancora che passassi al Fatto Quotidiano, e parlo dunque degli anni del blog di Micromega (2009/10), avevo preso di mira Amicone per le sue posizioni oltremodo teocon. Lo avevo reso un tormentone, un po’ come il povero Nardella sotto il renzismo. Amicone, su certi temi, era una sorta di “Adinolfi colto” e simpatico. Comunione e Liberazione, Forza Italia. Lontanissimo da me e immagino da molti di voi. Quando parlava di eutanasia, di aborto, di diritti civili mi faceva incavolare da morire. E allora lo “colpivo” con la satira. Quando poi ci incrociammo dal vivo in tivù, anni dopo, mi disse che si divertiva a leggermi (come Nardella). La sua autoironia, rarissima nel mondo politico e giornalistico, mi colpì molto. Era spesso insopportabile sul piano politico e gradevolissimo come persona. L’avversario ideale. Negli ultimi anni, benché giovane, era un po’ uscito dai radar tivù (l’apice mediatico lo raggiunse durante gli anni del bunga bunga, dove si ostinava a difendere l’indifendibile). È quindi probabile che gli under 35 lo conoscano di meno. Ho appreso della sua morte da Gad Lerner, che lo conosceva molto bene, ci ha litigato per decenni e adesso lo piange come si piange un amico. E le parole di Gad dicono tutto. È una notizia terribile. Fai buon viaggio, Luigi. Ti auguro di trovare, adesso, quel che eri certo di trovare» (Andrea Scanzi)

«Luigi Amicone è stato per me un avversario appassionato ma gentile con il quale ci siamo sempre voluti bene. Oggi lo piango insieme ai suoi familiari e alla sua comunità di fede» (Gad Lerner)

«Non ti si poteva essere indifferenti caro Luigi, molti li facevi arrabbiare, molti ti amavamo (fra questo io, benché una volta mi dicesti che ero ingrassata, che infatti era vero). Chissà adesso che festa in cielo» (Costanza Miriano)

«Luigi Amicone non si annovera tra i tanti che hanno diretto un giornale, ma tra i pochi che un giornale lo hanno pensato. Eppure la sua non è stata pura intuizione di un genio individuale, ma il flusso di una storia e di un popolo che ha saputo tradurre con creatività» (Pino Suriano)

«Ciao Emanuele, leggo con profondo dispiacere della morte di Amicone. Non lo conoscevo personalmente ma ho apprezzato i suoi scritti. Rivolgo un pensiero affettuoso a te e a tutti quanti hanno coltivato con lui l’amicizia e l’appartenenza al progetto (di vita prima che del giornale)» (Matteo Brogi)

«Mi dispiace proprio per Luigi Amicone: una roccia!» (Carlo Costalli)

«Caro Pietro ho appena saputo di Gigi. Non ci posso credere. Impossibile. Un abbraccio forte a tutta la sua famiglia e alla sua famiglia giornalista» (Marco Lombardi)

«L’improvvisa morte di Gigi mi ha spiazzato. L’ho appena appresa e subito mi ritrovo scavato un vuoto dentro. La sua umanità sorridente e battagliera, sempre in prima linea, mi era punto di riferimento. Un uomo buono, impulsivo e indomito quando erano in gioco il bene e la verità… praticamente sempre in questi tempi inquieti e desolati. Già mi manca tantissimo, ma nella fede lo vedo contento, arrivato dritto alla meta a cui anche io aspiro. Un abbraccio forte a tutti coloro che lo piangono. Non conosco i famigliari, ma chiedo alla Madonna che li avvolga nel suo manto materno e pieno di consolazione. E chiedo a Gigi di pregare da subito per loro, per noi, per chi rimane. Già lo starà facendo, gettando il sorriso e il cuore oltre l’ostacolo, come sempre» (Riccardo Caniato)

«È morto “l’ultimo dei mohicani”. Ero stato a sentire incontro a Recanati il 2 ottobre. Grande amico» (José Berdini)

«Siete nelle nostre preghiere, perché rimanga in noi un briciolo della sua combattività. Un caro abbraccio» (Federico Pendin)

«Mi manca già» (Marco Cobianchi)

«Volevo manifestarvi il mio dolore per la scomparsa del nostro caro Luigi. Una grande perdita» (Massimiliano Casto)

«Un dolore immenso ed una speranza grande. Ha lasciato questa terra Luigi Amicone, insostituibile amico di tante battaglie e di tante condivisioni. Ora che, insieme al don Gius, vede direttamente la verità che ha sempre cercato ci aiuti ad avere la sua libertà» (Peppino Zola)

«Lele, che dolore la notizia della morte di Amicone, tutti noi vogliamo mandarti un abbraccio. Ora anche il tuo Tempi ha un santo in paradiso» (Gianluca Samsa)

«”Sei forte! Vai avanti! Ma ricorda: un buon politico legge Tempi di buon mattino”. Ciao Luigi, avrei voluto incontrarti qualche altra volta per raccontarti come vanno le cose, ma Qualcuno ha deciso che sei più utile in cielo ed io sono sicuro che oggi abbiamo tutti un amico in più che ci guarderà dall’alto! Ciao amico(ne) mio!» (Leonardo Frascaria)

«”Che don Giussani, il suo amico e maestro, che aveva per lo spirito libero e gioviale di Amicone una predilezione, ci guidi in questo momento di smarrimento, ricordandoci di confidare sempre in quel Destino al cui cospetto si trova ora il nostro carissimo amico Gigi”. Lo chiedo con voi e per voi. Un abbraccio grande» (Giuditta Boscagli)

«Immagino la vostra tristezza per Luigi. Sono con voi e penso a quanto lui vi sosterrà nel luogo dove siete già preferiti. Un abbraccio» (Chiara Locatelli)

«Spett.le Redazione di Tempi, abbiamo invitato molto di recente Luigino a tenere una conferenza a Recanati sul tema “A cosa serve la libertà assoluta se è incatenata a un’emozione”? È stato il 2 ottobre scorso, e forse è stato il suo ultimo intervento pubblico… Ed è venuto con sua moglie Annalena, proprio il giorno del compleanno di lei. Dopo due giorni, il 4, sarebbe stato invece il compleanno di lui. Ha voluto visitare i luoghi leopardiani, naturalmente, e facendo il giro assieme a noi del Colle dell’Infinito. Ha anche voluto vedere il bar della Piazza centrale di Recanati perché si ricordava di quando venne a Recanati accompagnando don Giussani per una conferenza all’Aula Magna del Comune: era il 21 novembre 1980. Ci ha ricordato commosso che il Gius volle andare al bar per prendere un bicchiere di latte perché emozionato al pensiero della conferenza… Quel giorno del 2 ottobre scorso, Luigino si guardava intorno con lo sguardo semplice di un bambino, come a voler cogliere ancora una volta le emozioni vissute allora in quei luoghi stando insieme al suo – e al nostro – padre spirituale. Ha soggiornato a Loreto, tra il 2 e il 3 ottobre, volendo partecipare ad una delle messe celebrate in Basilica. Vogliamo quindi esprimere il nostro più sentito cordoglio per l’improvvisa, e incredibile al solo pensiero, scomparsa di Luigino, condividendo il dolore -che immaginiamo enorme- della moglie Annalena. Allego anche ciò che ci ha scritto don Roberto Zorzolo, il parroco che loro hanno conosciuto nella chiesa di Sant’Agostino la sera del 2 ottobre scorso in occasione della conferenza: “Le vie di Dio sono un mistero! Viene a Recanati per tenere una conferenza sulla libertà e visitare Leopardi, va a Loreto dove desidera festeggiare gli anniversari, e 15 giorni dopo è nella libertà dell’Assoluto”. Non aggiungiamo altro… Non occorre… Solo che, di sicuro, pregheremo tanto per lui – certi che riposa già nelle braccia del Padre -, e per tutta la sua famiglia» (Giuseppe Luppino e Edvige Caldarini)

«Caro Emanuele, consentimi di esprimere a te, alla famiglia e a tutta la redazione di Tempi tutto il mio sconcerto e la mia preghiera per l’improvvisa morte di Luigi. Ma noi sappiamo che questa brutta bestia della morte non è l’ultima parola del nostro Destino» (Carlo Candiani)

«Caro Pietro, ho appena letto la notizia di Gigi. Ci conoscevamo da Gs (faceva il Molinari e il abitavo vicino) e poi Clu insieme. Ci mancherà tantissimo. Che mistero che il Signore se lo sia già preso con sé. Insieme a tuo padre proteggeranno il nostro cammino, con la loro santità e il loro chiaro giudizio, merce diventata molto rara tra noi, purtroppo. Ti abbraccio» (Chiara)

«Gigi, Ti ricordo invitato dalla Cdo nella persona di Lauro Pietrella, una ventina di anni fa, Ti rivedo ancora nei locali vicino al Bar della Fiera di Villa Potenza a Macerata parlare accaldato e accalorato, sempre con passione travolgente di indomito guerriero, presentare Tempi, la gloriosa avventura editoriale della Tua vita. Tu uomo dalle cause perse, scrivono di Te con qualche goduria inappropriata, se ne accorgeranno a Suo tempo, in realtà infine sei uscito vincitore in tutte le battaglie, con la forza ontologica della verità gridata di fronte al mondo intero, che oggi universalmente e trasversalmente Ti rende l’onore delle armi da vero soldato di Cristo, Tu che come me non puoi stare tranquillo di fronte non tanto al dramma dell’aborto che esiste, quanto di fronte della legislazione obsoleta, causa di un genocidio che il Papa chiama omicidio personale. Il Tuo cuore grande e smisurato, che nessuna ingratitudine e sottovalutazione poteva chiudere, si è mostrato troppo fragile. In questo binomio di forza e delicatezza sta tutta la Tua statura umana e intellettuale, che non aveva pudore neppure di mostrare i Suoi limiti umanissimi, gli errori che solo chi opera e rischia commette. Giuliano Ferrara oggi Ti ha raccontato da ora Suo, e onorato la Tua grandezza sottovalutata, di fronte a tanti pubblicisti sopravvalutati, ma la storia è onesta nei riconoscimenti che oggi arrivano infiniti da tutte le parti, X ultimo da me Giovanni. Grazie Gigi X quello che hai scritto, parole di fuoco che come dopo ogni battaglia autentica in Tua compagnia mi facevano infine riposare. Riposa in pace Tu Gigi!» (Giovanni)

«Apprendo ora la triste notizia…e mi mancano le parole. Non trovo di meglio che scrivere alla tua redazione, alla tua creatura che ci ha fatto incontrare in un momento triste della sanità milanese. Con la tua forza e determinazione sei stato al fianco di chi non aveva possibilità di farsi sentire e hai messo in gioco te stesso in quello che credevi. E hai pagato quella tua voglia di non lasciare andare… Siamo diventati amici in momenti difficili e questa amicizia la porto con me. Ciao Luigi» (Francesco)

«Sono una vostra lettrice di Bologna e ho scoperto al Meeting di rimini il volto di Luigi Amicone tanti anni fa, è un brutto colpo sapere che lui non c’è più. Ma sono convinta che le sue interviste e i suoi articoli di giornale rimangono sempre per ricordare a tutti noi la sua passione per l’uomo, per le persone e che siamo stati creati da Cristo per un amore grande. Grazie Luigi» (Elisabetta)

«Che dolore! Grande amico. Era venuto invitato da noi all’Università di Chieti. Lo abbiamo gustato tantissimo noi giovani universitari che in lui vedevamo il ciellino adulto che lottava per le verità che noi iniziavamo a conoscere. Personalmente mi ha trasmesso questo, essere in lotta» (Zhirajr)

«Carissimi, ho ricevuto come fulmine nel sereno la ferale notizia della perdita dell’Amico Luigi, mai conosciuto personalmente, ma stimato, apprezzato, amato dai tempi del Sabato e poi con Voi tutti nella vicenda perigliosa di Tempi. Non mi dilungo sulla Sua personalità, sul Suo credere nelle battaglie portate avanti, sostenute da quella Fede acquisita all’ombra del Gius, ci saranno altri più bravi di me a ricordarlo per le Sue parole e per i rapporti con tutti. Un grosso abbraccio a tutti Voi unendomi con l’anima al Vostro dolore per una ‘si grande perdita» (Sergio)

«Mi dispiace per la morte di Amicone, che conoscevo dall’Università» (Mauro)

«Che dolore la morte di Luigi Amicone. Penso alla sua famiglia, a tutti voi, famiglia di Tempi, da tutti noi che vi seguiamo da tanto tempo. Che dolore» (Paola)

«Un abbraccio forte, Luigi, nel ricordo di una sera meravigliosa trascorsa a San Benedetto a parlare dell’Eterno qui e ora. Era di venerdì, era in Quaresima, e abbiamo mangiato pesce. Sei forte, ti voglio bene» (Stefano)

«Mi unisco nella preghiera e nel ricordo, pieno di riconoscenza, per Luigi Amicone, che con coraggio cristiano ha saputo combattere la buona battaglia ed è tornato prematuramente alla casa del Padre. È stato uomo di pensiero e di azione, profondamente radicato in una fede viva, generoso nel suo impegno intellettuale e politico, mai stanco di combattere con gli idoli del momento, fedele alla lezione di due giganti come Charles Péguy e Luigi Giussani. Mi ha insegnato, già nei cupi anni Novanta, che un altro giornalismo è possibile, che si può essere al servizio della Verità anche alla tastiera di un computer. “Che tutto non finisca mai fra noi”: questa è la gioia che da oggi potrai vivere nella luce del Padre» (Filippo)

«Carissimi, la scomparsa di Luigi Amicone mi ha lasciato senza fiato. Non ho avuto la fortuna di conoscerLo personalmente, ma ho sempre apprezzato e condiviso il Suoi interventi e articoli, mai banali, mai scontati. Un uomo vero, un vero cristiano. Che il Signore che fa tutte le cose Lo accolga nella Sua Pace Eterna. Un sincero abbraccio alla moglie, ai figli e a tutta la redazione di Tempi, che la Madonna Santissima vi protegga sempre» (Aldo)

«Condoglianze per la morte di Luigi. Anche con lui scambiavo, quando era il Direttore parecchie email. Ne aveva anche pubblicate. Un abbraccio a tutta la redazione a alla sua famiglia» (Mauro)