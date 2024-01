Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Casca il mondo”, la newsletter di Annalisa Teggi riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Un fuoco è stato acceso in molte case durante le feste. Tra Natale e Capodanno, Camino per casa vostra si è piazzato al secondo posto nella classifica dei contenuti più visti sulla più nota delle piattaforme di streaming. Niente scene hard, niente parolacce, niente clamorosi effetti speciali, solo un’ora abbondante di magia, di fronte alla perfetta illusione di stare davanti a un camino in cui scoppiettano ceppi di vero legno di betulla, precisano i sottotitoli.

In un catalogo di trame che stuzzicano ogni prurito dell’immaginazione, c’è ancora posto per un cantuccio di silenzio e luce calda. Il progresso mette a disposizione forme infinite d’intrattenimento, ma siamo ancora quelli che si fermano davanti al fuoco, come i nostri avi che si raccoglievano ad ascoltare gli aedi e si scaldavano l’anima c...