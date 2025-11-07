Fumarola: «I sindacati non fanno rivolte ma sviluppo»

Daniela Fumarola guida la Cisl dallo scorso febbraio. Pochi mesi, ancora, utili però per capire che la rotta del sindacato – rispetto all’era Sbarra – non è mutata: per l’organizzazione dei lavoratori di ispirazione cristiana al centro di tutto c’è la ricerca del dialogo tra le parti sociali e semmai il tentativo di guardare oltre, cioè alla possibilità di sottoscrivere un grande «Patto sociale che leghi crescita, salari, coesione e partecipazione». Tutto il contrario delle barricate messe su in fretta e furia da Maurizio Landini, che oscilla tra minacce di «rivolta sociale» contro il governo di centrodestra e scioperi per sostenere la Flotilla per Gaza, anziché il potere d’acquisto degli stipendi. E al segretario della Cgil, dalle colonne di Tempi, la leader cislina rilancia le ragioni dello stare insieme e ricorda che «lo sciopero non deve scadere nella ritualità sterile o peggio diventare strumentale all’opposizione politica». Troverà ascolto? Segretaria Fumarola, partiamo dalla man...