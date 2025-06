Adesso la Francia ha paura che l’Iran le porti la guerra in casa

Parigi. Mercoledì scorso, durante un dibattito all’Assemblea nazionale sulla situazione in Medio Oriente, il ministro della Difesa francese, Sébastien Lecornu, ha dichiarato che la Francia ha abbattuto dei droni lanciati dall’Iran verso Israele poco prima del cessate il fuoco che ha messo fine alla guerra dei dodici giorni. «Posso confermare che l’esercito francese ha intercettato meno di una decina di droni negli ultimi giorni, durante le diverse operazioni militari condotte dalla Repubblica islamica dell’Iran contro Israele, sia con sistemi terra-aria che tramite i nostri caccia Rafale», ha affermato Lecornu.

In un post su X, il ministro ha sottolineato che le forze armate francesi «non hanno preso parte agli attacchi contro l’Iran», ma protetto «le nostre basi nella regione, per legittima difesa». La precisazione di Lecornu acquisisce un’importanza particolare, perché proprio in questi giorni il timore di un’importazione del conflitto tra Iran e Israele sul territorio francese è to...