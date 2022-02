Ho visto nascere la Chiesa di domani/3. Dopo aver dedicato due puntate della mia rubrica ad una riflessione sul fattore personale e comunitario dell’esperienza ecclesiale, vi propongo ora una sosta.

Desidero introdurre la lettura di un libro di grande interesse per tutti coloro che hanno a cuore la sorte del nostro Occidente e in particolare dell’uomo che lo abita.

Sono convinto che dal futuro dell’Occidente dipende – nel bene e nel male – il futuro di gran parte della Terra: il rapporto tra nord e sud del mondo, tra est ed ovest, tra America, Russia e Cina. L’Europa e gli Usa possono chiudersi in se stessi oppure aprirsi a una collaborazione con i paesi dell’Africa e del continente latino-americano; possono contrapporsi alla Russia spingendola nelle braccia della Cina, oppure riaprire canali di dialogo; possono per ragioni commerciali diventare sudditi del grande impero cinese oppure sviluppare una propria autonomia tecnologica ed energetica che può indurre il grande impero autocr...