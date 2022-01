Mio caro Malacoda, il 2021 è finito nel modo peggiore. Non parlo di Covid, di Omicron, di frenate dell’economia… questo per noi è grasso che cola. Parlo della frustrazione ormai millenaria da cui non riesco a uscire. Quando nel mondo tutto sembra andare per il peggio, imprevisto sorge l’intoppo.

Vale per noi la stessa regola che inguaia il Nemico: se qualcosa sfugge alla sua signoria, non è più Dio. Hai un bel dire che il nostro regno è di questo mondo, ma se “in” questo mondo qualcuno elude il nostro dominio, vani sono stati tutti gli sforzi. Hai presente il “colpirne uno per educarne cento” del grande sanguinario – grande perché sanguinario – Mao Zedong? Ebbene, purtroppo vale anche il contrario: mancarne uno può costarti la perdita di cento. Nel buio nessuna fiammella deve potersi accendere, perché la più fugace scintilla inevitabilmente attrae l’occhio, e riaccende la speranza, indica una direzione, rimette in moto anche il cuore ormai rassegnato alla disperazione.

Noi ci...