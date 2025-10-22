Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

Se il centrodestra si autoazzoppa

Di Lodovico Festa
22 Ottobre 2025
I candidati alle Regionali scelti all’ultimo, la crisi della Lega tra Vannacci, Salvini e Zaia, un segnale in controtendenza (forse) dalla Lombardia. Rassegna ragionata dal web
Il governatore uscente del Veneto Luca Zaia (a sinistra) con il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Alberto Stefani sul palco kermesse della Lega per aprire la campagna elettorale, Padova, 15 ottobre 2025 (foto Ansa)
Il governatore uscente del Veneto Luca Zaia (a sinistra) con il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Alberto Stefani sul palco kermesse della Lega per aprire la campagna elettorale, Padova, 15 ottobre 2025 (foto Ansa)

Sul Post si scrive: «I partiti della coalizione di governo hanno diffuso mercoledì sera una nota congiunta in cui annunciano i candidati presidenti per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre: in Veneto sarà Alberto Stefani della Lega, in Campania sarà Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia e in Puglia ci sarà un candidato civico, Luigi Lobuono. Le dispute e i negoziati fra i partiti della coalizione avevano causato un certo ritardo nell’annuncio dei candidati, che il centrosinistra ha già annunciato da diverso tempo (nonostante alcune controversie anche in quel campo)».
Come si vede da certi pessimi risultati elettorali tipo la Toscana, il centrodestra si è preparato malamente per alcune elezioni regionali: dove c’erano presidenti uscenti di centrodestra come in Calabria e nelle Marche le cose sono andate bene, e così probabilmente andrà in Veneto. Ma nelle regioni dove governava il centrosinistra, le forze della maggioranza Meloni si sono spesso praticamente autoazzoppate proponend...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
centrodestra centrosinistra Elezioni lombardia Luca Zaia premium Renata Polverini roberto vannacci

Articoli correlati

Scopri di più →