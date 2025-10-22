Se il centrodestra si autoazzoppa

Sul Post si scrive: «I partiti della coalizione di governo hanno diffuso mercoledì sera una nota congiunta in cui annunciano i candidati presidenti per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre: in Veneto sarà Alberto Stefani della Lega, in Campania sarà Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia e in Puglia ci sarà un candidato civico, Luigi Lobuono. Le dispute e i negoziati fra i partiti della coalizione avevano causato un certo ritardo nell’annuncio dei candidati, che il centrosinistra ha già annunciato da diverso tempo (nonostante alcune controversie anche in quel campo)».

Come si vede da certi pessimi risultati elettorali tipo la Toscana, il centrodestra si è preparato malamente per alcune elezioni regionali: dove c’erano presidenti uscenti di centrodestra come in Calabria e nelle Marche le cose sono andate bene, e così probabilmente andrà in Veneto. Ma nelle regioni dove governava il centrosinistra, le forze della maggioranza Meloni si sono spesso praticamente autoazzoppate proponend...