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Saranno i voti in carne e ossa a dirci se la destra è “popolare”

Di Lodovico Festa
01 Maggio 2026
Dal palco unitario dei sindacati a Marghera agli eventi milanesi. Dalle elezioni comunali in Italia al voto in Colombia. E poi la Festa della Mamma. Appuntamenti da tenere d’occhio a maggio
Operazioni di voto in seggio per le elezioni comunali del 2024 (foto Ansa)
Foto Ansa

Venerdì 1 maggio 2025, pur in una cornice formalmente unitaria, i segretari di Cgil, Cisl, Uil tennero comizi separati. 2026, Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri parlano insieme a Marghera. Dopo cinque inconcludenti scioperi generali e un referendum perso sui temi del lavoro, Landini, in parte confortato dalla bocciatura della legge Nordio, torna a comportamenti sindacali più razionali: finalmente firma il contratto per la scuola e riprende a parlare di unità. Pesa anche l’orientamento delle categorie della Confederazione insofferenti verso l’esibito orientamento ribellistico del segretario nazionale. Giovedì 7 Si vota l’Assemblea regionale del Galles, le previsioni vedono scendere i laburisti che da tempo dominano questa regione/nazione dal 31,5 al 18 per cento, mentre Plaid Cymru (formazione regionale indipendentista ed europeista di centrosinistra) passerebbe dal 20,8 al 28,4 e i Verdi (islamisti ed estremisti) dal 3 al 9 per cento, stabili i liberali, mentre ...

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