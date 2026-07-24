Pensavamo fosse Tina Anselmi e invece era Ilaria Salis

La politica è il regno degli scambi di persona. Ogni stagione elegge il suo eroe e, puntualmente, qualche mese dopo scopre di aver letto male l'etichetta. Pensavamo fosse un Ranucci, era un Lavitola. Pensavamo fosse un Garibaldi, era un Vannacci. Pensavamo fosse un Mandela, era un Soumahoro. È il bello della democrazia: ogni tanto il marketing batte la merce. Ma nel caso di Ilaria Salis la svista ha ormai assunto la regolarità della svirgolata quotidiana, o quasi. Ora che la signora è stata con­dan­nata dal tri­bunale di Milano a risar­cire 300 mila euro per il licen­zia­mento “senza giu­sta causa” di due col­la­bo­ra­tori, uno dice: ancora? Possibile? Ma tutte a lei capitano? Lei si professa innocente e non c'è motivo, avendo Salis già annunciato ricorso, di non essere cauti fino a sentenza definitiva. Lei lamenta di non avere ricevuto notifica degli atti e noi, in attesa di capirci qualcosa di più, possiamo solo registrare un fatto: la sentenza di primo grado ha accolto le richieste ...