Mai libro di filosofia apparve più tempestivo: Philosophie de la guerre di Henri Hude arriva nelle librerie nell’ottobre 2022, pochi giorni dopo che Vladimir Putin ha dichiarato di essere pronto a ricorrere alle armi nucleari per difendere gli interessi vitali della Russia. La deterrenza atomica e i suoi limiti, le strade possibili per impedire lo scivolamento verso la guerra assoluta, l’inerzia che sembra trascinarci verso un governo mondiale tirannico, visto come l’unico capace di garantire la pace, il ruolo alternativo che possono giocare nazioni e religioni, un tempo accusate di essere cause della guerra e oggi invece potenziali ricorsi contro le tendenze suicide della cultura postmoderna e contro la minaccia del Leviatano universale: questi e altri sono i contenuti qualificanti di un libro capace di dare dignità filosofica e culturale alle posizioni espresse nel corso di questi mesi da papa Francesco e dal mondo cattolico, e più in generale dalla Chiesa di fronte ai gran...