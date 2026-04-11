Drill, Giorgia, drill

Da un lato il tiremmolla sull’apertura dello Stretto di Hormuz e i gravi danni inferti dai raid iraniani agli impianti di QatarEnergy, dall’altro la rinuncia che dura da più di tre anni al gas russo. Strette tra conflitti innescati da altri, l’Europa e l’Italia provano da tempo a trovare una soluzione al rebus energetico: la diversificazione delle forniture, sempre più care, ha portato nel tempo il nostro paese a bussare a numerose porte. Dagli Stati Uniti prendiamo, già dai tempi della presidenza Biden, un buon quantitativo di Gnl (gas naturale liquefatto) così come facevamo fino a poche settimane fa da Doha. Dall’Algeria, partner cruciale per soddisfare il fabbisogno italiano, la premier Giorgia Meloni ha ricevuto rassicurazioni già a fine marzo su flussi sempre più cospicui di metano via tubo e via nave. L’Europa ha riaperto al nucleare e il governo di Roma ci pensa, soprattutto guardando a progetti “di nuova generazione” a base di minireattori modulari. Basterà? Probabilmente no ed...