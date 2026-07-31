Sugli squali non bastavano le americanate, ora abbiamo pure la “cinesata”

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Deep Water - Incubo dagli abissi ★★ Di Renny HarlinDove vederlo: al cinema Dopo un incidente aereo, quel che resta dell’equipaggio del velivolo deve sopravvivere a un attacco di super squali. Meno terribile del previsto, è l’ultimo film del veterano Renny Harlin, che in passato ha anche fatto cose buone, come il capitolo 2 di Die Hard e l’improbabilissimo ma assai divertente Cliffhanger. Qui abbiamo Ben Kingsley che fa il comandante, Aaron Eckhart il suo vice: notevoli le sequenze dell’incidente, piuttosto realistiche. Il resto del film, ambientato tra le acque infestate da squali giganteschi, è una trafila di sciocchezze. Attenzione, però: il film è prodotto dai cinesi. E infatti il cas...