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Casca il mondo

Giocarsi la pellaccia

Di Annalisa Teggi
27 Luglio 2026
I traumi da Runit, lo sport che consiste in uno scontro frontale il più violento possibile. Le ustioni da tanmaxxing, la moda di brasarsi al sole quando fa più male
Uno scontro durante un match di Runit

Una delle ipotesi più accreditate sull’estinzione dei dinosauri è la caduta di un meteorite. Per immaginare l’estinzione dell’uomo, però, non occorre scomodare oggetti celesti ingombranti, né chiamare in causa guerre globali. Basta meno, molto meno. Lo confermano certe notizie relegate nei trafiletti delle curiosità bizzarre. In Australia una donna è rimasta priva di sensi dopo aver subìto un trauma cranico durante una sfida di Runit, definito dagli organizzatori un «evento di intrattenimento ad alto impatto», nel quale tutto converge verso la collisione. La sfida consiste in uno scontro frontale fra due atleti, su una corsia lunga circa venti metri. In sostanza, ci si corre addosso. Il “runner” tiene in mano un pallone ovale e punta diritto verso l’avversario; il “tackler” corre nella direzione opposta e cerca di fermarlo con un placcaggio. Vince chi domina la collisione. Tolte la squadra, il gioco e l’idea tutt’altro che brutale dietro il placcaggio, del rugby resta soltanto l’urto....

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