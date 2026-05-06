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Esserci

Il contributo della Chiesa alla democrazia

Di Esserci
06 Maggio 2026
Non servono più comitati ma più spazio per ciò che è vivo. Un utile promemoria da Ratzinger e Newman sia per i cattolici che per la società
Papa Benedetto XVI durante la Messa per la beatificazione del cardinale John Henry Newman, Birmingham, 19 settembre 2010 (foto Ansa)
Papa Benedetto XVI durante la Messa per la beatificazione del cardinale John Henry Newman, Birmingham, 19 settembre 2010 (foto Ansa)

Parlando di Chiesa e democrazia, Joseph Ratzinger propone delle considerazioni che sono un utile promemoria sia per la Chiesa che per la società.

«La democratizzazione nella Chiesa – di questo sono fermamente convinto – non può consistere nell’istituire un numero ancora maggiore di organi in cui si vota, ma consiste piuttosto nel concedere più spazio a ciò che è vivo e alla sua multiformità».

(J. Ratzinger, H. Maier, “Democrazia nella Chiesa. Possibilità e limiti”, Queriniana)

Lo diceva anche John Henry Newman: «I movimenti vivi non nascono da comitati» (Apologia pro vita sua).

Benedetto XVI cristianesimo democrazia John Henry Newman

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