Il contributo della Chiesa alla democrazia

Non servono più comitati ma più spazio per ciò che è vivo. Un utile promemoria da Ratzinger e Newman sia per i cattolici che per la società

Parlando di Chiesa e democrazia, Joseph Ratzinger propone delle considerazioni che sono un utile promemoria sia per la Chiesa che per la società.

«La democratizzazione nella Chiesa – di questo sono fermamente convinto – non può consistere nell’istituire un numero ancora maggiore di organi in cui si vota, ma consiste piuttosto nel concedere più spazio a ciò che è vivo e alla sua multiformità». (J. Ratzinger, H. Maier, “Democrazia nella Chiesa. Possibilità e limiti”, Queriniana)

Lo diceva anche John Henry Newman: «I movimenti vivi non nascono da comitati» (Apologia pro vita sua).