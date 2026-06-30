La ministra «inorridita» dagli split, quelli proibiti dalle norme green, il dilemma se il caldo sia woke e la climatizzazione di destra. Rassegna ragionata dal web
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Dice Monique Barbut, ministra per la Transizione Ecologica del governo Lecornu, rispondendo ai giornalisti in un video di Bfmtv:
«Sono inorridita da chi mi dice “Oh, ma dobbiamo installare l'aria condizionata ovunque”. Bene, installeremo l'aria condizionata ovunque. Pensate che questo impedirà un incendio boschivo ? Pensate che impedirà la scomparsa di una coltivazione? Pensate che impedirà la morte degli animali che vediamo? Cosa pensate che impedirà? Niente. Niente. Questo non è adattamento. È una misura di emergenza, forse una che si può adottare. È essenziale, ovviamente, che le...
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