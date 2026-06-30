Cari lettori, con l'estate "La preghiera del mattino" da domani, primo luglio, va in vacanza, ma noi di Tempi non vi lasciamo soli sotto l'ombrellone o in gita in montagna. Nelle prossime settimane riceverete qualche newsletter in più con il meglio dei nostri contenuti, dosata con il contagocce per non intasarvi la casella di posta. Buone vacanze e arrivederci al Meeting (e a settembre) con qualche novità. Dice Monique Barbut, ministra per la Transizione Ecologica del governo Lecornu, rispondendo ai giornalisti in un video di Bfmtv:

«Sono inorridita da chi mi dice “Oh, ma dobbiamo installare l'aria condizionata ovunque”. Bene, installeremo l'aria condizionata ovunque. Pensate che questo impedirà un incendio boschivo ? Pensate che impedirà la scomparsa di una coltivazione? Pensate che impedirà la morte degli animali che vediamo? Cosa pensate che impedirà? Niente. Niente. Questo non è adattamento. È una misura di emergenza, forse una che si può adottare. È essenziale, ovviamente, che le...