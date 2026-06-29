Caccia alle streghe

Lo Strega è nudo. Il presunto scandalo attorno al premio letterario più famoso d’Italia ha tenuto banco sotto i riflettori mediatici. A Michele Mari, favorito nella sestina dei finalisti, sono state attribuite parole pesanti sulla compianta Michela Murgia, pronunciate in un contesto che alcuni giudicano privato e altri considerano già pubblico: il pulmino del tour che porta in giro i candidati al premio. Teresa Ciabatti, anche lei finalista, ha reagito con durezza, e da lì il pentolone ha cominciato a ribollire. Nomen omen. Mai come quest’anno qualcuno si merita lo Strega, magari al di fuori della sestina. L’unico dato interessante è la parola-incantesimo. Non è nuovo il chiacchiericcio becero da corridoio tra scrittori, non è nuovo che la “comunità letteraria” sia in realtà un contesto di sgomitate e pregiudizi, pettegolezzi e spifferate. Non è nuovo che se si tocca l’intoccabile Murgia è un atto dovuto che tutta una legione di penne rosa tiri fuori dal cassetto la filippica straziata...