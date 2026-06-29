Un cristiano è stato sgozzato in Pakistan per un bicchiere d’acqua

Morning Star News dà notizia dell'uccisione in Pakistan di Siddique Masih, padre cattolico 40enne di quattro figli:

«Un musulmano in Pakistan ha ucciso un collega cristiano lunedì 22 giugno dopo avergli detto che non poteva bere acqua da un distributore d'acqua usato dagli altri operai. (…) Masih lavorava come trasportatore di mattoni a giornata insieme al fratello maggiore, Rafique Masih, in diverse fornaci nella provincia del Punjab. I due fratelli si erano recati alla fornace di mattoni di Ayyan, nel villaggio di Gohar Chak n. 8, per caricare mattoni su un camion. "Secondo i testimoni oculari, Siddique e un operaio musulmano identificato come Ahmad Varyam hanno avuto una breve discussione su una questione salariale", ha raccontato il pastore Saleem Ghouri. "La disputa sembrava essersi risolta dopo l'intervento di altri operai, ed entrambi gli uomini sono tornati al lavoro". Un paio d'ore dopo, Siddique si è avvicinato a un distributore d'acqua installato per gli operai della fornac...