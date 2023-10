Questa volta, invece di raccontarvi un avvenimento già accaduto, desidero preparare con voi, miei cari lettori di Tempi, un incontro che avverrà. Il 7 ottobre alle ore 15.30 presso l’Istituto Suore Orsoline di San Carlo a Milano (via Lanzone 53), l’Associazione Famiglie per l’Accoglienza raduna tutti coloro che lo desiderano e che sono interessati per un dialogo sul tema “Accompagnare i nostri anziani: un’occasione di bene dentro i problemi da affrontare”. All’interno di Famiglie per l’Accoglienza, infatti, da alcuni anni ci si è aperti non solo all’accoglienza di bambini abbandonati, ma anche al sostegno di coloro che stanno accanto agli anziani accogliendoli nella loro casa: sono i nonni, i nostri genitori ormai arrivati a una età considerevole, spesso ammalati, con una autonomia ridotta o nulla, con problemi di ordine psicologico, mentale, fisico, morale.

Penso che assieme al tema della nascita, al grave problema sociale e culturale dell’inverno demografico, questa del ...