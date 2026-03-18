Nelle città fantasma del Sud del Libano, campo di battaglia tra Israele e Hezbollah

L’offensiva israeliana avanza a tenaglia. Nella notte missili su Haret Hreik, il cuore di Dahieh, la periferia sud di Beirut e sulla valle della Bekaa. Dalla collina cristiana di Achrafieh sentiamo le esplosioni devastare gli appartamenti poco lontano, dove i droni hanno segnalato la presenza dei capi jihadisti. Obiettivo di Israele non è solo eliminare i comandanti militari e i dirigenti della logistica di Hezbollah, ma interrompere le comunicazioni. Vitali in questa fase di guerra ormai aperta, che più a Sud si combatte sul campo. E proprio verso Sud andiamo, oltre il fiume Litani che da decenni segna il confine anche simbolico di questo conflitto. Un rigagnolo d’acqua, il Litani, o Leonte, ma divenuto con gli anni il limite del fronte di guerra e la linea di ogni tregua sistematicamente stabilita e subito violata. Haramoun, Libano, 17 marzo 2026 (foto Giancarlo Giojelli) Tra il Litani e la “Blue Line”, la linea di demarcazione con Israele presidiata dalle truppe Onu, non dovrebbero ...