Magari fossero solo i regali di Natale a subire i ritardi nei porti di mezzo mondo, mentre l’economia è alle prese con prove di ripartenza post-coronavirus. Sono il ceto medio e l’industria, specie in Occidente, a rischiare di pagare il prezzo più caro per il boom di domanda e i correlati rincari delle materie prime e dell’energia. Un fenomeno la cui epifania sono le navi ferme in fila per giorni prima di attraccare.

Nel frattempo cresce l’apprensione di famiglie e imprenditori per un possibile aumento delle bollette. A spiegare a Tempi i motivi di questo preoccupante scenario, legato all’aumento dei prezzi delle commodity, è Gianclaudio Torlizzi, giornalista fondatore di T-Commodity, autorevole osservatorio di questo particolare mercato nonché delle strategie geopolitiche globali ad esso sottese. È lì che, a suo avviso, vanno cercate le cause di quanto sta accadendo.

Che legame c’è tra l’andamento della pandemia e il caro prezzi delle materie prime?

L’esplodere dell’emergen...