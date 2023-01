La Chiesa d’Inghilterra impegnerà 100 milioni di sterline per «riparare i torti del passato» e garantire «un futuro migliore e più equo per tutti, in particolare per le comunità colpite dalla schiavitù». Per l’arcivescovo di Canterbury Justin Welby è infatti il momento di «passare all’azione e fare i conti con il nostro vergognoso passato», per il vescovo di Manchester David Walker quello di «costruire un’eredità positiva duratura» a servizio degli eredi delle minoranze schiavizzate.

Cento milioni di sterline per «riparare i torti del passato»

I proclami giungono a commento della pubblicazione del rapporto realizzato dai Church Commissioners for England, l’ente di beneficenza che gestisce il fondo d’investimento della Chiesa (10,1 miliardi di sterline per contribuire a progetti missionari, sostegno delle diocesi nelle aree più povere, pensioni eccetera): un’indagine definitiva sul fondo di investimenti Queen Anne's Bounty, destinato nel XVIII secolo ad aiutare i membri più pover...