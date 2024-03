Su First online si scrive: «Le condotte di Pasquale Striano, tenente della Guardia di Finanza? “Mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale. Credo ci siano molti elementi che confliggano con l’idea di un’azione concepita e organizzata da un singolo ufficiale ipoteticamente infedele. Uno dei punti centrali della procura di Perugia sarà comprendere la figura e il sistema di relazioni di Striano”. Ha parlato così, oggi, il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo in commissione Antimafia. Sia Melillo sia il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, infatti, hanno chiesto di essere sentiti dal Comitato di presidenza del Csm, dal presidente della commissione Antimafia e da quello del Copasir nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “dossieraggio” che ha scoperchiato almeno 800 accessi abusivi a banche dati pubbliche per raccogliere informazioni su personaggi politici ma anche su “normali cittadini”. Proprio il fatto che il procuratore di...