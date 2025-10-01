Charlie Kirk e noi

Di Redazione
01 Ottobre 2025
Incontro a Ferrara con Marco Bardazzi ed Emanuele Boffi dopo l'assassinio del giovane attivista americano
Candele davanti alla foto di Charlie Kirk
Candele davanti alla foto di Charlie Kirk, Berlino, Germania, 11 settembre 2025 (Ansa)

La Fondazione Enrico Zanotti, propone Charlie Kirk e Noi – Presente! Esserci oggi , un dialogo con Marco Bardazzi, giornalista e autore del libro ”Rapsodia Americana”, ed Emanuele Boffi, giornalista e direttore del mensile Tempi, per conoscere l’attuale contesto socio-politico degli USA, giudicare i fatti e “non fuggire le sfide del presente che chiedono a ciascuno, nei diversi ruoli e servizi, di non cedere mai alla mediocrità” (Papa Leone XIV).

L’evento si terrà il giorno 3 Ottobre alle ore 18:30, presso il Campus Santa Teresa, in Piazzetta Giovanni da Tossignano 2.

CHARLIE KIRK E NOI
“Dopo l’uccisione dell’attivista conservatore è subito partito il dibattito se, in fondo, non se la sia cercata. Il fatto, nudo e crudo, è finito sullo sfondo. Il problema è proprio questo: non sopportiamo troppa realtà.”
(Emanuele Boffi, La via d’uscita per il caso Charlie Kirk , mensile Tempi)

È possibile seguire l’incontro in streaming sul canale YouTube della Fondazione Enrico Zanotti: https://www.youtube.com/@FondazionezanottiOrgferrara

L’incontro è stato organizzato da Centro Culturale L’Umana Avventura, Esserci, Fondazione Enrico Zanotti, Accademia, Student Office e Tempi all’interno del progetto Wip 2.0.

Agenda Tempi Charlie Kirk stati uniti

Articoli correlati

Scopri di più →

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.