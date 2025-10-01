La Fondazione Enrico Zanotti, propone Charlie Kirk e Noi – Presente! Esserci oggi , un dialogo con Marco Bardazzi, giornalista e autore del libro ”Rapsodia Americana”, ed Emanuele Boffi, giornalista e direttore del mensile Tempi, per conoscere l’attuale contesto socio-politico degli USA, giudicare i fatti e “non fuggire le sfide del presente che chiedono a ciascuno, nei diversi ruoli e servizi, di non cedere mai alla mediocrità” (Papa Leone XIV).

L’evento si terrà il giorno 3 Ottobre alle ore 18:30, presso il Campus Santa Teresa, in Piazzetta Giovanni da Tossignano 2.

CHARLIE KIRK E NOI

“Dopo l’uccisione dell’attivista conservatore è subito partito il dibattito se, in fondo, non se la sia cercata. Il fatto, nudo e crudo, è finito sullo sfondo. Il problema è proprio questo: non sopportiamo troppa realtà.”

(Emanuele Boffi, La via d’uscita per il caso Charlie Kirk , mensile Tempi)

È possibile seguire l’incontro in streaming sul canale YouTube della Fondazione Enrico Zanotti: https://www.youtube.com/@FondazionezanottiOrgferrara

L’incontro è stato organizzato da Centro Culturale L’Umana Avventura, Esserci, Fondazione Enrico Zanotti, Accademia, Student Office e Tempi all’interno del progetto Wip 2.0.