Ci connettiamo ancora molto ai social network ma condividiamo sempre meno informazioni e opinioni. Se fino qualche anno fa ci sembrava imprescindibile far sapere a tutti dove eravamo in vacanza, cosa stavamo mangiando, quale parola aveva appena imparato nostro figlio di due anni o cosa pensavamo del voto in Iowa, oggi viviamo i social network in maniera sempre più passiva, per lo più guardando video di sconosciuti che l’algoritmo ci presenta sotto forma di reel infinito. Due decenni dopo la nascita del social network che ha cambiato il mondo della comunicazione e delle interazioni personali, sta cambiando il modo in cui le persone usano le piattaforme che costituiscono la cosiddetta “piazza digitale”.

Le scuse di Zuckerberg per i danni di Facebook ai minori

Pochi giorni fa, il 4 febbraio, Facebook ha compiuto vent’anni, e ormai da tempo il suo fondatore e attuale ceo di Meta, la società proprietaria anche di Instagram e WhatsApp, Mark Zuckerberg, ha assunto il ruolo di cattivo idea...