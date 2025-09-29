Contenuto riservato agli abbonati

Il boom del nucleare cinese

Di Rodolfo Casadei
29 Settembre 2025
Pechino è diventata la seconda potenza mondiale nel nucleare civile dopo gli Stati Uniti. Grandi investimenti statali, grande velocità di costruzione, bassi costi di manodopera
Una gru solleva il modulo CB20 dell'isola nucleare per la terza unità della centrale nucleare di Haiyang a Haiyang, provincia di Shandong, Cina, 4 agosto 2025
Una gru solleva il modulo CB20 dell'isola nucleare per la terza unità della centrale nucleare di Haiyang a Haiyang, provincia di Shandong, Cina, 4 agosto 2025 (Ansa)

La Cina ha messo la freccia e ha superato la Francia: con 58 reattori atomici in funzione contro i 57 di Parigi, Pechino è diventata la seconda potenza mondiale nel nucleare civile, dietro agli Stati Uniti che ne hanno 94. Ma se i cinesi rispetteranno il programma che si sono dati, nel giro di un decennio potrebbero diventare il primo paese del mondo per numero di centrali nucleari di grandi dimensioni: nel 14° piano quinquennale del governo (2021-2025) è stata programmata la costruzione di 150 nuovi impianti nel corso di quindici anni, mentre nello stesso periodo negli Usa ne potrebbero sorgere al massimo 21.
Il piano quinquennale cinese
I cinesi non stanno viaggiando alla media prevista nel piano quinquennale (che si occupa di progetti quindicennali…) di 10 nuovi impianti all’anno, ma sono poco sotto: ne stanno entrando in funzione dai 6 agli 8 annualmente. Mentre i francesi continueranno a perdere terreno, considerato che il loro programma del nuovo nucleare francese prevede di por...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
Cina energia nucleare energia rinnovabile premium stati uniti

Articoli correlati

Scopri di più →