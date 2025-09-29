Il boom del nucleare cinese

La Cina ha messo la freccia e ha superato la Francia: con 58 reattori atomici in funzione contro i 57 di Parigi, Pechino è diventata la seconda potenza mondiale nel nucleare civile, dietro agli Stati Uniti che ne hanno 94. Ma se i cinesi rispetteranno il programma che si sono dati, nel giro di un decennio potrebbero diventare il primo paese del mondo per numero di centrali nucleari di grandi dimensioni: nel 14° piano quinquennale del governo (2021-2025) è stata programmata la costruzione di 150 nuovi impianti nel corso di quindici anni, mentre nello stesso periodo negli Usa ne potrebbero sorgere al massimo 21.

Il piano quinquennale cinese

I cinesi non stanno viaggiando alla media prevista nel piano quinquennale (che si occupa di progetti quindicennali…) di 10 nuovi impianti all’anno, ma sono poco sotto: ne stanno entrando in funzione dai 6 agli 8 annualmente. Mentre i francesi continueranno a perdere terreno, considerato che il loro programma del nuovo nucleare francese prevede di por...