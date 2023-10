Su Dagospia si scrive: «Solo la follia omicida di Hamas e la sete di vendetta di Netanyahu, con tutti gli sconquassi che si portano dietro, possono permettere a Giorgia Meloni di addebitare le criticità, i tagli, le promesse non mantenute a una situazione geopolitica che sta diventando sempre più preoccupante».

Sono diverse le anime in guerra a oltranza con Giorgia Meloni: c’è quella sicuramente legittima della sinistra all’opposizione che però non ha ancora un vera strategia, c’è quella un po’ qualunquista un po’ ubriaca della banda Conte-Grillo, c’è quella di un establishment (con molti supporti oggi più europei che americani come nel passato) che non tollera un potere politico contendibile con il voto e quindi troppo libero da influenze, e c’è quella da caciara romanesca che ha bisogno di fare un po’ di casino antimeloniano per farsi notare e sfruttare poi questa notorietà. Al momento tutte queste anime sono divise tra la propaganda sul fallimento dei conservatori polac...