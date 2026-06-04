La più grande fake news mai raccontata in Canada contro i cattolici

Scrive Alex Dhaliwal su Juno News:

«Cinque anni dopo che ai canadesi era stato comunicato il ritrovamento dei resti di 215 bambini nell’ex istituto residenziale indiano di Kamloops, la redazione del Globe and Mail ha finalmente ammesso un fatto fondamentale: tale ritrovamento non è mai stato provato. La redazione del Globe afferma che i media, compreso il giornale stesso, non hanno sufficientemente verificato l’affermazione, sottolineando come i primi articoli abbiano “semplicemente dato per scontato” il ritrovamento dei resti di 215 bambini».

L’ammissione del Globe and Mail, quotidiano canadese che con pervicace costanza seguì la vicenda, riaccende una luce sul caso delle fosse comuni in cui sarebbero stati ritrovati nel 2021 oltre duecento bambini indigeni. Un fatto che fece partire una straordinaria campagna internazionale di stampa contro la Chiesa cattolica. * * * Scrive Valerio Benedetti sulla Verità:

«A distanza di cinque anni dall’annuncio che fece il giro del mondo, resta u...