Dimenticate la “special relationship”, la retorica delle sponde dell’Atlantico che si riavvicinano dopo gli anni bui di The Donald che le aveva divaricate. Quando perfino sulle colonne di Repubblica ci si chiede se Joe Biden non sia per caso «un altro Trump travestito da agnello, che in realtà pensa solo all’America First», allora è segno che lo storytelling non basta più a nascondere l’evidenza di una crisi. La guerra in Ucraina, che pure avrebbe dovuto unire gli alleati contro il nemico comune Putin, sta finendo per mettere Stati Uniti ed Europa gli uni contro l’altra. Questione di soldi, tanti, e soprattutto di sistemi industriali da salvare ad ogni costo.

I fatti dell’ultimo anno e poco più parlano chiaro: dalla fine del 2021 il Congresso degli Stati Uniti – allora dominato dai democratici – ha approvato tre leggi che secondo il Wall Street Journal «potrebbero trasformare il commercio globale». La prima è stata il Chips and Science Act, che stanzia 280 miliardi di dollari...