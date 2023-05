Walter Tobagi era stato assassinato, c’era stata Ustica, la strage di Bologna, l’attentato a Wojtyla, il terremoto in Irpinia, lo scandalo P2 aveva chiuso l’era “popolare” del Corriere di Franco Di Bella, e «c’è un aneddoto attribuito variamente a seconda di chi lo racconta: al direttore, a un caporedattore, alla proprietà. Qualcuno avrebbe detto: “Mai più un Pasolini, mai più un Testori in prima pagina”. Se fosse falso sarebbe ancora più significativo». Significa che non c’è un erede di Testori, erede di Pasolini? «Significa che sono stati gli ultimi ad animare battaglie culturali scomode e pagate a caro prezzo. Articoli come quelli, che spaccavano in due il pubblico, oggi non troverebbero ospitalità su nessun giornale. Mai più Pasolini e Testori in prima pagina significava mai più un vero dibattito».

Siamo agli sgoccioli del 1981: “siamo” perché Alessandro Gnocchi racconta a Tempi il suo Testori corsaro come ce l’avesse davanti, il possente scrittore di cui ricorre oggi il ...