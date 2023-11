Non sorprende che a Roma abbiano vandalizzato le "stolperstein", le pietre d'inciampo. Nascondere, rimuovere dalla vista e quindi dal ricordo è il primo atto di violenza di ogni ideologia. Se non ci sei, non esisti. Se non sei mai stato qui, non sei mai esistito. In questi giorni di guerra tra Hamas e Israele, deturpare i sampietrini che riportano i nomi delle persone uccise dai nazifascisti è forse uno degli atti meno gravi tra quelli perpetrati contro la comunità ebraica. Eppure è tra i più odiosi perché va a colpire uno dei segni più potenti di quella cultura: il nome, che è insieme identità e memoria.

Gli ebrei ne sono coscienti: si inizia con i simboli per poi arrivare alle persone. Prima si tolgono di mezzo quelli, poi gli altri. Günter Demnig, l’artista tedesco che ha dato vita a quello che oggi risulta essere il più grande progetto di arte diffusa al mondo, lo sapeva bene. Si racconta che abbia iniziato quando, posate le prime due pietre a Colonia nel 1992, si sia ...