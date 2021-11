Pubblichiamo il contributo di Luigi Amicone alla mostra “Il potere dei senza potere. Interrogatorio a distanza con Václav Havel” (2019).

* * *

Premessa: Annalia Guglielmi del Centro studi Europa orientale (Cseo) racconta così il suo incontro con Havel ancora dissidente.

Nel 1984 incontrai Havel a Praga. Era appena uscito dal carcere. Gli amici che riuscirono a farmi avere questo incontro per prima cosa mi fecero togliere la mia giacca a vento italiana, era troppo occidentale, mi misero un pastrano cecoslovacco e mi fecero passare attraverso le cantine dei palazzi adiacenti al suo, che erano comunicanti; qualcuno aveva lasciato aperti i cancelli fra i diversi palazzi e io sbucai nella tromba delle scale dell’edificio dove si trovava l’appartamento di Havel.

Fu un incontro molto significativo e credo abbastanza importante anche per lui, perché in quell’occasione venne a sapere che avevamo pubblicato il suo testo Il potere dei senza potere, prima edizione in Occidente. Gli lasci...