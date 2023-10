In America la parità fra bianchi e neri è cosa fatta, almeno dal punto di vista soggettivo. Parola di Gallup e del Payne Center for Social Justice, cioè del più antico istituto di sondaggi statunitense e di un noto think tank e istituto di ricerche sulla realtà degli afroamericani finanziato dal Thurgood Marshall College Fund, il più grande ente americano che eroga borse di studio a studenti universitari afroamericani.

Secondo il rapporto Black Thriving in America 2023 (cioè “Prosperità nera in America 2023”) il 52 per cento dei 40 milioni di afroamericani cittadini degli Stati Uniti dichiara di trovarsi in condizioni di prosperità, ovvero di “vivere la miglior vita immaginabile”: è esattamente la stessa percentuale dei bianchi americani che affermano di essere in condizioni prospere.

La cosa può apparire strana, perché sia il reddito pro capite che il reddito per nucleo familiare degli afroamericani continua ad essere inferiore a quello degli altri statunitensi. Per es...