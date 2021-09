Gli Stati Uniti hanno abbandonato definitivamente l’Afghanistan ma si sono dimenticati a Kabul tra i 100 e i 200 cittadini americani. L’ammissione del segretario di Stato Antony Blinken ha fatto scalpore dal momento che il presidente Joe Biden aveva ripetutamente promesso che «non lasceremo nessuno indietro». Ma più che di queste persone, i giornali americani sembrano essere molto angosciati dalla sorte dei loro migliori amici: gli Usa avrebbero infatti abbandonato a Kabul anche 50 cani.

Gli Usa pensano ai cani lasciati in Afghanistan

«La rabbia della gente è esplosa sui social network dopo aver visto le immagini di decine di gabbie» con all’interno gli animali lasciati soli nell’aeroporto di Kabul, scrive allarmato il Washington Post. Il giornale in un lungo e approfondito articolo cerca però di spiegare che «c’è molta disinformazione» e che non è colpa di Biden se quei cani si trovano ora alla mercé dei talebani.

Il portavoce del dipartimento della Difesa, Eric Pahon, si è affrettato a precisare: «L’esercito americano non ha abbandonato alcun cane all’aeroporto internazionale Hamid Karzai. Le forze americane hanno compiuto tutti gli sforzi possibili» per salvare anche loro. Il dibattito è talmente surreale che Pahon si è sentito in dovere di ricordare che «la nostra priorità era comunque salvare i cittadini americani e gli afghani più vulnerabili».

Prima gli afghani, no?

Per la cronaca, gli americani hanno scandalosamente lasciato in Afghanistan migliaia di residenti che a rischio della vita hanno aiutato in questi anni gli Stati Uniti a prendere il controllo del paese. Per loro, però, non si leggono articoloni dispiaciuti e non si scatena la «rabbia online».

Pare ad ogni modo che i cani siano stati effettivamente abbandonati a Kabul dai contractor di GardaWorld o da altri gruppi. E non si tratta di cani qualunque, ma di animali che «hanno aiutato l’esercito americano nelle sue missioni». Ad oggi nessuno sa se quei cani siano «ancora vivi», ma se anche lo fossero, spiega Jason Johnson, fondatore di una charity che si prende cura dei cani che hanno servito nell’esercito, «non vedo come potremmo trattare con i talebani».

Ogni esistenza è importante e i cani giocano spesso un ruolo fondamentale nelle missioni dell’esercito americano. Detto questo, gli Stati Uniti farebbero meglio a riordinare le proprie priorità.

@LeoneGrotti