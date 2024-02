Il 2024 si profila un anno molto denso per la politica mondiale. Una delle competizioni elettorali più importanti, quella della presidenza di Taiwan, si è già svolta confermando una stabilità dell’isola in funzione anti-cinese. Buona la prima, almeno per il mondo occidentale anche se la contesa intorno Taiwan è destinata a durare. Tuttavia, ci saranno molte altre competizioni elettorali nel 2024: le elezioni in India, con Narendra Modi verso il terzo mandato; la Russia dove Vladimir Putin consoliderà probabilmente la sua stretta sulla società russa e naturalmente le elezioni presidenziali americane e quelle europee.Elezioni 2024. È tornata la politicaDa anni, forse decenni, il mondo non vedeva tanta conflittualità e tanto potere della politica come in questa fase. L’epoca della globalizzazione entusiasta è oramai terminata, il protezionismo è tornato, le catene di fornitura spezzate, le mappe dell’energia ridisegnate, i governi hanno rimesso i pie...