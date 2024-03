Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

We Are the World: la notte che ha cambiato il pop ★★★

Di Bao Nguyen

Dove vederlo: Netflix

Rievocazione del lavoro frenetico che portò alla realizzazione della celebre canzone contro la fame nel mondo. Bel documentario, lungi dall’essere uno spottone per le varie celebrità, di cui non si nascondono tic, gelosie, personalismi e anche fragilità. A partire da una mole imponente di materiale video e audio, si punta ovviamente sulla musica ma anche e soprattutto sulla persona, oltre il divo e la maschera. Così, se per certi è interessante capire come nasce un pezzo di successo, ancora più decisivo appare il contributo del grande Quincy Jones, vera anima musicale del progetto, capace sia di valorizzare il gruppo, sia di mettere a...