La violenza degli antisemiti e l’imbarazzo della sinistra

Su Huffington post it Simone Santucci scrive:

Dire che uno Stato è democratico non significa sostenere chi lo governa, così come dire che l’Iran è una teocrazia non implica prendere posizione sull’opposizione iraniana. È semplice realtà. Eppure la realtà, oggi, sembra diventata pericolosa. Lo si vede anche nella discussione sul Ddl Delrio. Testo moderato, sobrio, che si limita a riprendere la definizione IHRA dell’antisemitismo – adottata dallo stesso centrosinistra quando era al governo, come ha più volte ricordato Emanuele Fiano – e che punta a rafforzare gli strumenti contro un fenomeno esploso del 400% nell’ultimo anno. Una proposta che non menziona Israele, non confonde critica politica e discriminazione, non introduce nuove fattispecie penali: eppure, secondo alcuni, sarebbe il tentativo di “mettere il bavaglio” a chi non condivide la linea del governo israeliano. Anche qui: un’aberrazione logica. La verità, per chi voglia vederla, è che una parte della sinistra vive una sorta ...