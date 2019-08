Vieni a trovarci al Meeting. C’è un abbonamento a Tempi in omaggio per te

Ci trovi allo stand di Illumia nella Hall Sud. È un’occasione unica per conoscersi di persona, ma anche per abbonarsi a costo zero. Ecco come

Anche quest’anno Tempi sarà al Meeting di Rimini per tutta la settimana per incontrare amici, sostenitori e lettori. Oltre che, naturalmente, per fare abbonamenti.

Abbonarsi a Tempi è fondamentale non solo per leggere il mensile e accedere a tutti i contenuti riservati agli abbonati, ma anche perché è un contributo letteralmente vitale all’esistenza del giornale. E questa volta, oltre a sfinirti con l’ennesimo appello ad approfittare della presenza di Tempi a Rimini per rinnovare il tuo abbonamento e sottoscriverne di nuovi per amici e parenti, siamo felici di poterti proporre un’occasione unica e davvero vantaggiosa.

Proprio in occasione del Meeting 2019, grazie agli amici di Illumia, esiste infatti un modo per continuare a leggere Tempi e a sostenerlo, ma a costo zero!



Come si fa? Basta approfittare dell’offerta Illumia Meeting Luce o Gas: oltre a godere di forniture luce e gas a prezzi praticamente imbattibili, riceverai in regalo un abbonamento full per un anno a Tempi (cartaceo e digitale), offerto da Illumia.



Vieni a trovarci al Meeting di Rimini dal 18 al 24 agosto. Ci trovi allo stand di Illumia e Tempi, nella Hall Sud della fiera.

Sarà una bella occasione per conoscersi di persona, scambiare qualche parola, discutere del giornale, raccogliere, sviluppare e condividere opinioni e idee. Inoltre, se ti interessa, ti spiegheremo tutti i vantaggi e le modalità di adesione all’offerta Illumia Meeting. È davvero il caso di perderci qualche minuto, anche perché l’offerta è valida non solo per i nuovi abbonamenti, ma anche per i rinnovi.



Per informazioni: illumia.it/meeting-2019



Ti aspettiamo al Meeting di Rimini: stand Illumia-Tempi, Hall Sud.