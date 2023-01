Alla luce del Mistero, due cuori messi totalmente a nudo edificano, istruiscono, temprano, confortano. È il primo pensiero che raggiunge il lettore di Non dimenticate il desiderio (San Paolo), opera costruita per contrappunti, in cui suggestioni e ricordi si muovono all’ombra della sapienza di madre Chiesa. Da una parte ci sono le omelie matrimoniali pronunciate da don Antonio Porpora Anastasio; dall’altra le glosse di Marina Corradi, note a margine di un testo esplicito: una vita da entrambi vissuta in compagnia di Cristo.

Per penetrare la figura di “don Anas” – questo è il nome con cui il sacerdote della Fraternità San Carlo è conosciuto da tutti – più ancora che una mappatura geografica dei suoi spostamenti da globetrotter (Messico, Trieste, Grosseto, una decina d’anni nella periferia di Madrid, di nuovo a Milano come viceparroco di San Carlo alla Ca’ Granda e cappellano dell’Università Bovisa), più che sapere del suo grande amore per la chitarra e le canzoni (alcune delle...