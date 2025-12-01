Un bambino “migliore” nascerà per voi

Comincia l’Avvento, ma sono già spuntati come funghi i calendari con le caselle apribili e pieni di ogni genere di regalucci. Continuano a essere chiamati calendari d’avvento, ma l’attesa si riduce alla modesta frenesia di trovare una sorpresina da appagare di giorno in giorno. Dolcetti, profumi, makeup, giochi, conchiglie, tisane, candele, dinosauri, di tutto. Esiste persino “il calendario d’avvento mentre fai la cacca”. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, e così al veleno del delirio consumistico risponde il presunto antidoto del moralismo. Mossi da uno spirito di reazione a tutto questo edonismo natalizio, abbiamo creato il nuovo prodotto perfetto: il calendario d’avvento educativo. Per imparare i mestieri, per conoscere le emozioni, per sconfiggere lo stress, per riscoprire la lentezza. L’attesa non c’entra più niente, è solo un gioco dell’oca infiocchettato con la scusa di un apprendimento orientato all’essere più responsabili, più sereni, più civili. Ci sf...