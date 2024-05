Tutto è pronto per l'invio di soldati in Ucraina da parte della Francia. Lo ha confermato lunedì su Telegram il comandante in capo delle forze ucraine, Oleksandr Syrsky, affermando che tutti i documenti e le autorizzazioni sono stati già firmati. Formalmente si tratterà di istruttori militari incaricati di addestrare le truppe ucraine e non di aiutarle al fronte contro il nemico russo.

Dunque, secondo Parigi, la nuova mossa non cambia lo status della Francia di paese non belligerante. Di fatto, però, è la prima volta che soldati della Nato vengono stanziati ufficialmente (e non soltanto ufficiosamente) a Kiev.

Truppe Nato in Ucraina: cade il tabù

Volodymyr Zelensky ha chiesto alla Nato di aiutare l'Ucraina ad addestrare 150 mila soldati vicino al fronte. L'Alleanza svolge già da due anni questo compito, ma fino ad ora non l'ha mai fatto su suolo ucraino, bensì europeo e americano, per t...