Il blitz di Trump in Venezuela visto da quelli che preferiscono Xi Jinping

Il leader M5s Giuseppe Conte a Madrid con Pedro Sánchez all’epoca in cui erano entrambi capi di governo dei rispettivi paesi, Italia e Spagna, 8 luglio 2020 (foto Ansa) Su Euronews Jesús Maturana scrive:

«Il [primo ministro] della Spagna, Pedro Sánchez, ha confermato in un messaggio sul suo profilo sul social network X che Spagna, Brasile, Cile, Colombia, Messico e Uruguay hanno firmato una dichiarazione di rifiuto delle operazioni militari statunitensi a Caracas del 3 gennaio».

Il mondo sta attraversando una fase di pericolosa disgregazione nella quale gli esiti possono essere solo due: o si rafforza l’antico atlantismo nonostante certe sciocchezze di Donald Trump sulla Groenlandia, o aumenterà il peso dell’egemonismo cinese. In questo senso Sánchez ha da tempo scelto Pechino come suo partner fondamentale. * * * Su Adnkronos si scrive:

«Il leader M5s Giuseppe Conte interviene sui social e sottolinea che “l’aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. Siamo di...