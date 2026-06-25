Sì all’aborto e omelie dei laici. La Chiesa ha un grosso problema in Germania

Scrive Matteo Matzuzzi sul Foglio:

Si intitola “Tra tutela della vita e autodeterminazione: posizioni e prospettive della Kfd sul paragrafo 218 del Codice penale”, il documento adottato dalla principale organizzazione cattolica femminile della Germania (appunto, la Kfd, che conta 265 mila membri) nella sua ultima assemblea tenutasi a Magonza. […] Secondo la Kfd bisogna prevedere una educazione sessuale completa che dovrebbe essere impartita “precocemente e in modo continuativo fin dall’infanzia a tutti i generi” per fornire “informazioni adeguate” su corporeità, autodeterminazione e contraccezione. Sì, perché un’altra delle richieste dell’organizzazione femminile cattolica è di garantire che i contraccettivi siano resi gratuiti per tutti e ogni diocesi tedesca dovrebbe incaricare una persona responsabile per i piani di educazione sessuale. Così, spiegano le devote signore, si ridurrebbero i tassi di gravidanze indesiderate. Se poi la scelta di abortire è convinta – e la decisione spe...