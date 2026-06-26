I «numeri da pandemia» delle droghe in Italia

Scrive Gloria Frezza sul Quotidiano Sanità:

Cannabis e cocaina restano le sostanze illegali più diffuse in Italia, mentre cresce l’attenzione su nuove sostanze psicoattive, uso combinato di sostanze, gioco d’azzardo e dipendenze digitali tra i più giovani. È il quadro che emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia 2026, presentata a Roma dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano. Mantovano ha parlato di “numeri da pandemia”, sottolineando che “a preoccupare è soprattutto l’aumento dell’uso di cocaina”. Ha poi richiamato anche il disegno di legge, già approvato al Senato e ora all’esame della Camera, che “permette un più ampio ricorso al recupero di comunità in alternativa al carcere”. “La lotta alle dipendenze è una guerra e serve lavoro di squadra”, ha ricordato.

*** Scrive Maurizio Carucci su Avvenire:

Quelli che emergono dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia 20...