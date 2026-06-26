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Cinema Fortunato

È chiaro che devono smetterla di giocare (male) con “Toy Story”

Di Simone Fortunato
26 Giugno 2026
Il quinto episodio della mitica saga Pixar è inutile quasi quanto il quarto. Il primo non invecchierà mai. Il terzo doveva essere il gran finale (e invece…). “Una di famiglia” thriller scontatissimo. I film della settimana
Fotogramma del film “Toy Story 5”

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Toy Story 5 ★★ Di Andrew StantonDove vederlo: al cinema Quinto capitolo, evitabile alla fine come il quarto, che però rimane il peggiore della serie. Ormai con Toy Story è un po’ come con Star Wars: buoni e ottimi i primi tre, trascurabili, inutili tutti gli altri. Qui, per esigenze di marketing, si vira sul femminile: fuori Woody e Buzz che sono poco più che comparse, al centro ci sono Jessie, Bonnie. L’idea è nobile ma già vecchia e comunque inflazionata: come strappare Bonnie ai giochi tecnologici? Tutto già visto ahimè e, fatta eccezione per la solita superiorità tecnica della Pixar, il film non si discosta troppo dalla concorrenza. C’è meno ricchezza rispetto ai primi tre episodi e ...

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