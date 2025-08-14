Caro Trump, la cannabis fa male. Anche al bilancio

Donald Trump potrebbe riclassificare la marijuana, facendola passare a livello federale da una droga di livello 1 a una di livello 3, dove si trovano le sostanze meno pericolose. Nonostante il presidente americano sia personalmente contrario alla cannabis, la lobby dei prodotti a base di stupefacenti è in grande espansione e da anni fa pressione sul tycoon - come su ogni altro presidente - perché attui la modifica che permetterebbe all'industria di espandersi a maggiore velocità e risparmiare miliardi in tasse.

Da Biden a Trump

Già Joe Biden, alla fine del suo mandato, aveva tentato di riclassificare la cannabis, senza però riuscirci per l'avvicendamento con Trump alla Casa Bianca.

Il presidente americano ha più volte fatto capire in passato di essere personalmente contrario alla marijuana, parlando dei problemi di tossicodipendenza del fratello e del fastidio che gli dà l'odore delle canne.

Ma l'anno scorso, a settembre, ha dichiarato che al referendum proposto in Florida sulla legal...